Родственник приехал погостить у семьи и несколько месяцев насиловал их 10-летнюю дочь

Родственник несколько месяцев подвергал десятилетнюю девочку насилию в Индии. Об этом сообщает Free Press Journal.

Семья жила в штате Махараштра. В мае к ним переехал 29-летний племянник главы семьи. В один из дней, пока родители десятилетней девочки находились в поле и занимались сельскохозяйственными работами, молодой человек воспользовался ситуацией и надругался над несовершеннолетней.

Школьница рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию. Во время расследования выяснилось, что это не первый подобный случай. Начиная с марта текущего года мужчина стал часто посещать семью, во время этих визитов он постоянно подвергал ребенка насилию.

Молодого человека задержали в его родной деревне. Позже его отправили под арест.

Пострадавшую тем временем доставили в больницу, где провели осмотр. Медицинское заключение передали сотрудникам правоохранительных органов.

