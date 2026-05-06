Сталкера, который избил и изнасиловал бывшую в Татарстане, поймали

Сталкера, который избил и изнасиловал свою экс-избранницу в Татарстане, поймали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

После нападения злоумышленник сел на поезд до Ижевска и уехал. Мужчину разыскивали восемь суток и все же задержали.

На допросе он признал вину, хотя поначалу перекладывал ответственность на пострадавшую. Сейчас суд ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы. Теперь нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Инцидент произошел в Нижнекамске. По словам девушки, нападение случилось 23 апреля. Когда она открыла входную дверь, преследователь вломился в прихожую, схватил ее за горло, повалил на диван и совершил изнасилование. Затем агрессор выхватил телефон жертвы, потащил ее на кухню и вооружился лезвием. Угрожая ей ножом, он вывел девушку на улицу и попытался усадить в свою машину.

Ранее воронежец изнасиловал дочь-школьницу и поплатился.