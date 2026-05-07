Братья-туристы изнасиловали двух сестер в отеле на отдыхе

В Греции туристы изнасиловали двух сестер после знакомства в клубе
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Британские туристки, прибывшие в Грецию, были изнасилованы братьями-соотечественниками. Об этом сообщает The Sun.

Девушки в возрасте 17 и 19 лет приехали на остров Родос, чтобы отдохнуть. В одном из местных ночных клубов они познакомились с братьями-британцами. Компания выпивала и общалась, затем вернулась в отель. Там мужчины надругались над сестрами. После этого девушки обратились в полицию.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, и детективы продолжают восстанавливать события той ночи», – сообщается в публикации.

По данным издания, это не первый подобный случай в Греции с участием путешественниц из Великобритании. Так, на острове Кос над британкой надругался нигериец, который работал в отеле. По ее словам, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудник воспользовался ситуацией.

Другой случай также произошел на Родосе. 16-летняя девушка подверглась насилию со стороны 15-летнего бельгийца, который также отдыхал в отеле с семьей.

Ранее мужчины изнасиловали школьницу на свадьбе подруги и бросили связанной.

 
