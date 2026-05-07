Минцифры усилят два новых замминистра

ТАСС: Минцифры собирается назначить двух новых замминистра
Определены кандидатуры на посты заместителей главы Минцифры России, оба претендента ранее имели опыт работы в госорганах. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с кадровыми решениями.

По его словам, предстоящие изменения направлены в первую очередь на укрепление управленческой команды ведомства.

При этом собеседник агентства не назвал фамилии новых назначенцев. Он уточнил лишь, что один из них «вырос» внутри Минцифры и хорошо знает внутренние процессы министерства, а второй имеет компетенции, сформированные как в бизнес-среде, так и в системе государственного управления. Назначения, по данным источника, должны состояться «в ближайшее время».

Выбор кандидатов объяснили необходимостью одновременно обеспечить преемственность в управлении ключевыми направлениями Минцифры и расширить экспертизу за счет привлечения специалистов извне. Также источник отметил, что кадровая ротация в министерстве связана с трансформациями в российской IT-отрасли.

«Вслед за отраслью меняется и министерство, в том числе — на уровне управленческой команды», — сказал он.

Подготовка решений по заместителям, добавил собеседник, велась с конца прошлого года.

Ранее сообщалось, что Минцифры работает над открытием «белого списка» в Москве.

 
