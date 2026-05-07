Певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после операции на кишечнике
Певица Бонни Тайлер находится в искусственной коме после того, как ее срочно доставили в больницу в Португалии. Об этом сообщает издание Correio da Manha.

«Стало известно, что исполнительницу хита «Holding Out For A Hero» ввели в искусственную кому в больнице Фару», — говорится в сообщении.

накануне представитель 74-летней певицы сообщил, что она была доставлена в больницу для срочного хирургического вмешательства на кишечнике.

«Операция прошла успешно, и сейчас она восстанавливается. Мы знаем, что вся ее семья, друзья и поклонники будут обеспокоены этой новостью и пожелают ей скорейшего и полного выздоровления», — отметил источник.

Бонни Тайлер в действительности зовут Гейнор Салливан. Она появилась на свет в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Музыкальная карьера певицы стартовала в 1976 году с композиции «Lost In France». Наибольшую популярность артистка обрела в 1980–1990-х годах. А в 2013 году она выступила на «Евровидении», представляя Великобританию с песней «Believe In Me».

