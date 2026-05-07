Житель Финляндии назвал русскими говоривших по-русски депутатов и попал под суд

В Финляндии суд признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства депутатов, которых он назвал словом ryssä. О приговоре сообщает местное издание Yle.

Осужденный выплатит штраф в размере €1050 и компенсации потерпевшим — €400 одному из депутатов и €500 несовершеннолетнему очевидцу.

Инцидент произошел в лифте торгового центра. Мужчина 1954 года рождения случайно оказался там с депутатами городского совета Лаппеенранта и регионального совета финской Южной Карелии, которые разговаривали между собой по-русски.

Русская речь возмутила мужчину, он толкнул одного из говоривших, а также оскорбил всех присутствующих, включая двух детей. В качестве доказательства была представлена видеозапись, сделанная одним из потерпевших во время конфликта.

Суд постановил, что слово ryssä является оскорбительным, поскольку указывает на этническое происхождение человека и «несет исторически негативную нагрузку». При этом мужчину оправдали по обвинению в применении физического насилия, поскольку оно было признано «незначительным».

В ходе следствия обвиняемый подтвердил, что назвал депутатов словом ryssä, но отказывался признать это оскорблением их чести и достоинства. Он также отрицал, что толкнул одного из депутатов. На суд мужчина не явился.

Слово ryssä (произносится как «рюсся») переводится с финского языка как «русский» и употребляется в разговорной речи с негативным оттенком как уничижительное, оскорбительное прозвище. От него образован глагол ryssiä, означающий «испортить», «провалить дело».

