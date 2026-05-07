11-летняя девочка забеременела после изнасилования учителем и скрывала это полгода

Учителя из Бангладеш арестовали за изнасилование 11-летней ученицы. Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, но пострадавшая долгое время скрывала правду о произошедшем, так как педагог угрожал ей.

По данным издания, после занятий учитель заманил несовершеннолетнюю к себе в кабинет и надругался. После этого он стал угрожать школьнице исключением, если о произошедшем кто-то узнает. В последствии девочка подвергалась надругательству еще минимум четыре раза.

Спустя полгода мать обратила внимание на увеличившийся живот дочери. Они отправились в диагностический центр, где медики обнаружили беременность. Этот факт подтвердило и второе обследование, организованное после обращения в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Учителя арестовали на три дня, но сотрудники правоохранительных органов уже запросили продление срока до семи дней.

