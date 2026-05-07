Мужчина напал на возлюбленную в Петербурге и избил заступившегося прохожего

В Петербурге 31-летний мужчина напал на свою возлюбленную на улице и избил заступившегося за нее прохожего. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 5 мая на улице Рылеева. Мужчина повздорил со своей спутницей — конфликт быстро перерос в насилие. Он схватил женщину за горло и перекрыл ей кислород. Мимо в это время проходил горожанин с женой — он заступился за пострадавшую.

После этого агрессор с избранницы переключился на нового оппонента — он сдавил шею мужчине и нанес ему удар. Пострадавший рухнул на асфальт и разбил голову, его упруга вызвала полицию.

Прибывший наряд вневедомственной охраны скрутил нападавшего и передал его полицейским. Раненого прохожего с травмой головы госпитализировали.

