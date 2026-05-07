Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Мужчина напал на возлюбленную в Петербурге и избил заступившегося прохожего

В Петербурге мужчина напал на возлюбленную и избил заступника

В Петербурге 31-летний мужчина напал на свою возлюбленную на улице и избил заступившегося за нее прохожего. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 5 мая на улице Рылеева. Мужчина повздорил со своей спутницей — конфликт быстро перерос в насилие. Он схватил женщину за горло и перекрыл ей кислород. Мимо в это время проходил горожанин с женой — он заступился за пострадавшую.

После этого агрессор с избранницы переключился на нового оппонента — он сдавил шею мужчине и нанес ему удар. Пострадавший рухнул на асфальт и разбил голову, его упруга вызвала полицию.

Прибывший наряд вневедомственной охраны скрутил нападавшего и передал его полицейским. Раненого прохожего с травмой головы госпитализировали.

Ранее школьницу с пробитой головой обнаружили под окнами дома в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!