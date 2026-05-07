Школьницу с пробитой головой обнаружили под окнами дома в Петербурге

В Петербурге под окнами дома нашли школьницу с пробитой головой

В Петербурге обнаружили 18-летнюю девушку без сознания и с пробитой головой. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по городу сообщает «Neva.Today».

Инцидент произошел 6 мая. Прохожие заметили девушку, лежащую у дома №112 на Волковском проспекте без сознания и с пробитой головой, и набрали экстренную службу. Прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Врачи диагностировали у нее серьезную травму головы.

Состояние школьницы оценивается как тяжелое. Она находится в реанимационном отделении. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства травмирования девушки устанавливаются.

