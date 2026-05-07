В Испании перехватили одну из крупнейших партий кокаина в истории страны

Europa Press: в Испании перехватили 30 тонн кокаина стоимостью €812 млн
Испанский суд оценил стоимость партии кокаина, перехваченной недалеко от Канарских островов, в €812 млн. Как сообщает агентство Europa Press, речь идет о 30 тоннах наркотика.

«Судья национальной судебной коллегии Испании Исмаэль Морено оценил в €812 млн груз из 30 тонн кокаина, перехваченный на прошлой неделе недалеко от Канарских островов», — говорится в материале.

По информации агентства, это одна из крупнейших изъятых партий наркотиков в истории страны. Операция проводилась после того, как судно под флагом Коморских островов было остановлено недалеко от Западной Сахары. Корабль вышел из Сьерра-Леоне и следовал в Ливию.

В ходе задержания Гражданская гвардия Испании задержала 23 человека из экипажа. Судья назначил всем задержанным предварительное заключение, не предоставив возможность выйти под залог.

Экипажу предъявляются подозрения в участии в незаконном обороте наркотиков, в том числе в преступной организации. Также их обвиняют в хранении оружия и взрывоопасных (легковоспламеняющихся) веществ.

