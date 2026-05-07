В Крыму мальчику с шишкой на голове случайно сделали обрезание

В Крыму медики по ошибке сделали обрезание мальчику с шишкой на голове
Семья из Крыма отсудила у больницы крупную сумму после ошибки медиков. Об этом сообщает kp.ru.

Вместе с сыном отец обратился в медучреждение поселка Советский после того, как мальчик набил себе шишку на голове во время падения. Их направили на рентген, но сказали подождать.

В какой-то момент к семье подошел анестезиолог. Он увел ребенка и длительное время не отпускал его назад, поэтому глава семьи забеспокоился.

В палате выяснилось, что его сыну сделали обрезание. В этот момент мальчик был без сознания и отходил от наркоза, а пах ему перебинтовали.

Родители обратились в правоохранительные органы, в отношении медиков возбудили уголовное дело.

«В суде мама рассказала, что после пробуждения сын плакал и кричал, а теперь ему снятся кошмары», – сообщается в публикации.

Суд встал на сторону семьи и взыскал с учреждения моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

