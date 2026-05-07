Мужчина упал с лодки, запутался в рыболовных сетях и не выжил в Тамбовской области

В Тамбовской области мужчина не выжил, запутавшись в рыболовных сетях

В Тамбовской области 38-летний мужчина упал с лодки в реку, запутался в рыболовных сетях и не смог выбраться. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной версии следствия, мужчина рыбачил с лодки в водоеме села Дуплято-Маслово, потерял равновесие и рухнул за борт. После этого он запутался в рыболовных сетях и не выжил, так и не сумев выбраться из пут.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Начат комплекс проверочных мероприятий. По их итогам будет принято процессуальное решение.

