Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Крокодил пробрался в отель в Зимбабве и попал на видео, пишет Daily Mail.

По данным отеля, животное проникло на территорию с берегов реки Замбези, которая находится всего в нескольких метрах от отеля. Персонал оперативно сообщил о случившемся в Управление парков и дикой природы Зимбабве (ZimParks). Нильский крокодил был пойман и вывезен без причинения вреда кому-либо из гостей или сотрудников.

Представитель ZimParks Лакмор Сафули подтвердил, что крокодил был «безопасно обездвижен» и «выпущен обратно в Замбези». Он добавил, что пострадавших и повреждений имущества нет.

«Ваше спокойствие — наша привилегия: заметные знаки безопасности, ежедневные проверки периметра, аварийные учения и круглосуточная охрана», — добавили представители гостиницы.

Нильские крокодилы считаются одними из самых опасных видов крокодилов. Известно, что они нападают на людей, особенно используя бросок — приём, при котором животное кусает жертву и быстро утаскивает жертву под воду, пытаясь утопить.

Ранее в Индонезии крокодил утащил школьника, пытавшегося достать футбольный мяч из реки.

 
Теперь вы знаете
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!