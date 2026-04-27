Крокодил пробрался в отель в Зимбабве и попал на видео, пишет Daily Mail.

По данным отеля, животное проникло на территорию с берегов реки Замбези, которая находится всего в нескольких метрах от отеля. Персонал оперативно сообщил о случившемся в Управление парков и дикой природы Зимбабве (ZimParks). Нильский крокодил был пойман и вывезен без причинения вреда кому-либо из гостей или сотрудников.

Представитель ZimParks Лакмор Сафули подтвердил, что крокодил был «безопасно обездвижен» и «выпущен обратно в Замбези». Он добавил, что пострадавших и повреждений имущества нет.

«Ваше спокойствие — наша привилегия: заметные знаки безопасности, ежедневные проверки периметра, аварийные учения и круглосуточная охрана», — добавили представители гостиницы.

Нильские крокодилы считаются одними из самых опасных видов крокодилов. Известно, что они нападают на людей, особенно используя бросок — приём, при котором животное кусает жертву и быстро утаскивает жертву под воду, пытаясь утопить.

