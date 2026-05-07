Ревнивец ворвался в пункт выдачи заказов с ружьем и угрожал возлюбленной

На Амуре 42-летний мужчина из-за ревности ворвался с ружьем в ПВЗ, где работает его возлюбленная. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 5 апреля, однако известно об этом стало лишь сейчас. Ранее судимый мужчина заподозрил избранницу в неверности и явился в пункт выдачи заказов, где она работает, с ружьем. Злоумышленник начал угрожать женщине физическим устранением — она успела выскользнуть через запасной выход и бросилась в полицию.

Сотрудники Росгвардии задержали агрессора по горячим следам, ружье у него изъяли. Проходить медосвидетельствование он наотрез отказался. При обыске в его гараже силовики нашли марихуану весом более килограмма, бездымный порох и кустарно снаряженные патроны.

Против амурчанина возбудили несколько уголовных дел. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Все материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

