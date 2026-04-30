Возлюбленный сжег лицо многодетной матери на электроплите под Волгоградом

HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Под Волгоградом избранник сжег лицо многодетной матери, потому что та отказалась с ним выпить. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в селе Царев Ленинского района. Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за физическое устранение бывшей супруги. С пострадавшей, у которой трое детей, на которых ее лишили родительских прав, он состоял в близких отношениях и часто гостил у нее дома. Женщина неоднократно жаловалась родным на побои со стороны возлюбленного-ревнивца.

В роковой день мужчина принес бутылку спиртного и предложил избраннице выпить. Получив отказ, он разозлился. Он схватил женщину за волосы и придавил ее лицо к раскаленной спирали кухонной плиты. От боли пострадавшая потеряла сознание. Очнувшись, она услышала предложение пойти колоть дрова, чтобы «рана быстрее зажила».

Также мужчина заявил, что теперь изувеченная женщина никому, кроме него, не нужна. В больнице у нее зафиксировали ожоги второй и третьей степени. На лице остался шрам.

На суде нападавший списывал произошедшее на несчастный случай, но ему не поверили. Мужчина снова отправился за решетку — теперь на четыре года общего режима.

Ранее в Приморском крае пьяный мужчина облил бензином и сжег автомобиль тещи.

 
