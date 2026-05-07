Психолог предупредила об опасности неблагоприятного детского опыта

Неблагоприятный детский опыт может стать причиной проблем с памятью, способностью ясно мыслить и другими навыками во взрослом возрасте. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила медицинский психолог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Ксения Герасимова.

«В психологии травмирующие события детства объединяют понятием «неблагоприятный детский опыт». Это такие ситуации, как алкоголизм родителей, насилие, эмоциональное или физическое игнорирование, тяжелый развод родителей, постоянные конфликты в семье, а также психические расстройства у членов семьи», — объяснила специалист.

По ее словам, в некоторых случаях такая обстановка внутри семьи может отразиться на детях. При совпадении большого количества факторов на протяжении долгого времени, в том числе и при отсутствии необходимой поддержки, во взрослом возрасте у ребенка могут снизиться память, умение ясно мыслить, внимание, а также способность учиться новому.

Психолог объяснила, что травмирующие события и хронический стресс влияют на гиппокамп. Эта область мозга отвечает за память, обработку новой информации и ориентацию в пространстве. Хронический стресс повреждает эту часть, посл

