Названы последствия повышения пошлины на развод

В первые два месяца после повышения госпошлины число заявлений на развод действительно снизится, но в перспективе вернется к прежним значениям: люди принимают такие решения не кошельком, а сердцем и головой. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. Он добавил, что из-за повышения пошлины на развод в России может сократиться число браков.

В России вновь обсуждают ужесточение подхода к расторжению брака. В частности, депутат Виталий Милонов высказал мнение, что госпошлину на развод нужно повысить, чтобы сократить число разводов. По словам парламентария, развод должен стать сложнее, чем заключение брака, а перед расставанием супругам стоит пройти общение с психологом и попытаться найти общий язык.

«Говорить о том, что повышение госпошлины укрепит семьи — значит выдавать желаемое за действительное. Чисто технически, я допускаю, что в первые пару месяцев после вступления закона в силу мы увидим снижение числа поданных заявлений. Но это будет связано не с примирением супругов, а с технической неразберихой: кто-то забудет оплатить новую квитанцию, кто-то получит возврат документов, и возникнет статистический провал. Но как только граждане адаптируются к новой сумме в квитанции, кривая разводов вернется к прежним значениям, потому что решение разойтись люди принимают не кошельком, а сердцем и головой», — отметил Мосягин.

По его мнению, подобная мера на деле не скрепляет союз, а лишь возводит незначительный бюрократический барьер на выходе из него. Для здоровой семейной политики нужно создавать мотивацию быть вместе, а не усложнять расставание, считает экономист. По его словам, есть риск получить обратный эффект: статистика станет чище, но реальность грязнее — количество пар, которые де-юре находятся в браке, а де-факто живут разными жизнями, вырастет.

«И здесь может возникнуть ситуация, когда страх перед дорогим разводом и волокитой приведет к тому, что молодые люди просто перестанут ходить в ЗАГС для регистрации отношений. Мы не сократим количество расставаний, мы просто выведем их из правового поля, увеличив долю так называемых гражданских браков», — подчеркнул Мосягин.

По его мнению, в единичных случаях, когда люди запутались в бытовых мелочах и просто не слышат друг друга, взгляд психолога способен помочь, однако в основной массе дел к психологу придут люди, которые уже годами живут как соседи по коммуналке или, что хуже, в состоянии хронического конфликта. В таких случаях решение о разводе является окончательным, и дополнительная сессия станет лишь еще одним поводом для раздражения и ненужной тратой времени и нервов, считает экономист.

«И, наконец, самое тревожное. Мы не можем игнорировать социальный разрез этой инициативы. Любой финансовый порог всегда сильнее бьет по семьям с невысоким достатком. Там, где в обеспеченной семье просто заплатят и забудут, в малоимущей семье пошлина станет предметом торга, шантажа или способом удержания супруга в юридической ловушке против его воли. А если мы вспомним ситуации, отягощенные домашним насилием, то там дорогой развод — это не мера профилактики, а прямое препятствие для жертвы покинуть опасную среду», — отметил Мосягин.

Он заключил, что вместо усложения развода властям стоит задуматься о том, как сделать вход в семейную жизнь более осмысленным, и начинать работу с парами не на пороге развода, а на стадии создания семьи.

