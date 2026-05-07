Диетолог рассказал о роли витамина D в усвоении кальция

Витамин D необходим для нормального усвоения кальция в организме. Об этом kp.ru сообщил врач-диетолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, эксперт Общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Максим Шилов.

По словам специалиста, нехватка витамина D ухудшает всасывание кальция из пищи в кишечнике. При таком дефиците в кровь поступает лишь 10-15% минерала.

При этом диетолог предупредил, что организм запускает «аварийную систему», если чувствует недостаток кальция при падении его уровня в кровотоке. В итоге это приводит к вымыванию уже имеющегося минерала из костей в кровь, из-за чего костная ткань становится менее прочной и плотной.

Врач добавил, что получить необходимое организму взрослого человека количество витамина D из пищи практически невозможно.

«Если на улице пасмурно или человек целые дни проводит в офисе, не бывая на солнце, то с большой вероятностью у него понижен витамин D. Для восполнения дефицита эффективны лекарственные препараты, назначенные врачом после сдачи анализа крови», — объяснил он.

