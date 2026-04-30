Врач перечислила симптомы дефицита железа

Одними из главных признаков дефицита железа в организме являются слабость, одышка и бледность кожи. Об этом NEWS.ru сообщила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Специалист рассказала, что признаки нехватки железа могут появится еще до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.

«Железо — основа гемоглобина, который является переносчиком кислорода. Его дефицит — самая распространенная алиментарная анемия в мире», — предупредила Тен.

По словам врача, первыми признаками такой проблемы являются головокружение, мушки перед глазами, слабость, одышка при привычной нагрузке, синяки под глазами, извращение вкуса, а также бледность кожи и слизистых. Также существует еще один признак — ложкообразные вогнутые ногти.

Терапевт добавила, что в группу риска входят вегетарианцы, дети во время активного роста, доноры, а также женщины, которым свойственны обильные менструации.

Врач — клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова до этого рассказала «Газете.Ru», что в весенний сезон люди нередко сталкиваются с классической картиной полигиповитаминоза на фоне истощения запасов после зимы. В это время появляются жалобы на усталость, сонливость, сухость кожи и выпадение волос, и зачастую проблема кроется в дефиците витаминов и микроэлементов. По словам специалиста, чаще всего люди сталкиваются с дефицитом железа, витамина D, магния, цинка и витаминов группы В.

Ранее врач предупредила о серьезных последствиях самолечения антибиотиками.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!