Двое мужчин после просмотра порно похитили и изнасиловали семилетнюю девочку

В Индии двое мужчин посмотрели порно, а затем похитили и изнасиловали семилетнюю девочку. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш 5 мая. Девочка побежала в лавку в 100 метрах от дома, когда двое пьяных мужчин сидели в пустующем магазине напротив и смотрели порнографию. Увидев ребенка, они спланировали нападение.

Когда девочка возвращалась, злоумышленники схватили ее и утащили в сарай возле кучи мусора. Там они изнасиловали ребенка, а затем перекрыли девочке кислород — она не выжила. Они забросали ребенка соловой и отправились к реке стирать окровавленную одежду, а затем притворно присоединились к поискам пропавшей.

Подозрение вызвало их неадекватное поведение и багровые пятна на одежде. На допросе оба сознались. Возбуждено дело.

