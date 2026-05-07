Назван регион, занимающий первое место по приросту рождаемости в РФ

По итогам марта 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в Вологодской области достиг 1,39, а его рост по сравнению с мартом прошлого года составил 0,071. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, пишет РИА Новости.

По данным Росстата, Вологодская область заняла первое место среди субъектов РФ по темпам увеличения этого показателя. Регион опередил два традиционных лидера рейтинга — Нижегородскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Нижегородской области суммарный коэффициент рождаемости за март — 1,324, в ЯНАО — 2,0, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Филимонов также подчеркнул, что мартовский показатель по области выше, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу (1,212) и по России (1,359). В регионе введены меры, направленные на поддержку семей и стимулирование рождаемости, включая предоставление финансовой помощи. В частности, до конца 2028 года продлены ключевые программы поддержки в рамках нацпроекта «Семья» и областной инициативы «Семья — оплот Русского Севера».

