Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Назван регион, занимающий первое место по приросту рождаемости в РФ

Вологодская область стала лидером по приросту рождаемости
Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

По итогам марта 2026 года суммарный коэффициент рождаемости в Вологодской области достиг 1,39, а его рост по сравнению с мартом прошлого года составил 0,071. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, пишет РИА Новости.

По данным Росстата, Вологодская область заняла первое место среди субъектов РФ по темпам увеличения этого показателя. Регион опередил два традиционных лидера рейтинга — Нижегородскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Нижегородской области суммарный коэффициент рождаемости за март — 1,324, в ЯНАО — 2,0, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Филимонов также подчеркнул, что мартовский показатель по области выше, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу (1,212) и по России (1,359). В регионе введены меры, направленные на поддержку семей и стимулирование рождаемости, включая предоставление финансовой помощи. В частности, до конца 2028 года продлены ключевые программы поддержки в рамках нацпроекта «Семья» и областной инициативы «Семья — оплот Русского Севера».

Ранее Путин обратил внимание на низкую рождаемость в одном регионе.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!