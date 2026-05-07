В Чехии полицейские посадили поросенка в тюрьму, чтобы спасти

Полицейские в Чехии посадили поросенка за решетку ради его спасения, пишет iDNES.

Полицейская камера в чешском городе Ржичаны на некоторое время превратилась в убежище для маленького поросенка. Животное обнаружила велосипедистка, которая ехала по дороге. Женщина заметила животное в придорожной канаве и вызвала полицию.

«В четверг днём мы получили уведомление от женщины, которая ехала на велосипеде по дороге из Ржичан в Светице и заметила маленького поросенка в канаве. Коллеги немедленно выехали на место», — сообщила Барбора Шневайсова, пресс-секретарь Центрально-Богемской полиции.

Полицейские вместе с велосипедисткой попытались найти поблизости спасательную станцию для животных, но это заняло время. Чтобы обеспечить поросенку временную безопасность, его перевезли на автозаправку, где напоили водой, а затем поместили в полицейскую камеру.

Животному дали кличку Пепа. Позже его передали специалистам на спасательную станцию в городе Влашим, где о нем обещали хорошо заботиться.

Ранее дикий кабан устроил набег на город в Турции и ранил трех человек.