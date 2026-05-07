Назван топ-10 радиостанций России

«КИОН Музыка»: интерес к радио за три года вырос на 16 % в России
За последние три года — с 1 января 2024 года по 30 апреля 2026 года — частота прослушиваний радио на одного пользователя выросла на 16%. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования сервиса «КИОН Музыка».

В топ-10 самых популярных радиостанций вошли: «Маруся FM», «Вести FM», «Радио Дача», «Хит FM», «Радио Родных дорог», Love Radio, «Русское радио», Remix FM, «Маяк» и «Радио Хит».

Самые активные слушатели живут в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Самарской и Новосибирской областях, а также Краснодарском крае.

По возрастным группам аудитория распределена так: старше 55 лет (самая активная группа), 45–54, 35–44, 25–34, 18–24 и младше 18 лет. Интересно, что люди старше 55 слушают радио почти в три раза чаще, чем подростки до 18 лет.

В сервисе «КИОН Музыка» отметили, что наблюдают устойчивый рост интереса к радиоформату в своей стриминговой среде.

Там также подчеркнули, что особенно радует вовлеченность разных поколений: хотя основная аудитория — люди старше 55 лет, радио остается частью медиапотребления и у более молодых слушателей.

7 мая отмечается День радио — в честь демонстрации Александром Поповым первого радиоприемника в 1895 году.

Ранее сообщалось, что песня «Забирай меня скорей» стала лидером шашлычного плейлиста в России.

 
