Спасение надышавшегося угарным газом на пожаре в Тюмени кота сняли на видео

В «ЧС Тюмень» показали видео спасения кота из горящей комнаты в общежитии

Сотрудники МЧС спасли домашнего кота, который отравился продуктами горения при пожаре в тюменской квартире. Видео реанимационных мероприятий, проведенных пожарным, опубликовано в сообществе «ЧС Тюмень» в VK.

В подписи к ролику уточняется, что животное надышалось угарным газом в результате «жуткого пожара на Республики».

Судя по сообщению тюменского МЧС, речь идет о возгорании комнаты на верхнем этаже девятиэтажного здания общежития в доме №220 по улице Республики — причиной стало короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 30 кв. метров, оттуда были спасены трое и эвакуированы восемь человек, пострадавших нет.

В подмосковной Истре кошки сами стали причиной пожара: они гонялись по квартире друг за другом и случайно включили тостер, который в результате воспламенился. При пожаре никто не пострадал, МЧС вызвали заметившие задымление соседи.

Ранее на видео попала боевая московская кошка, которая кошмарит собак в магазине.