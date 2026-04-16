Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Спасение надышавшегося угарным газом на пожаре в Тюмени кота сняли на видео

В «ЧС Тюмень» показали видео спасения кота из горящей комнаты в общежитии

Сотрудники МЧС спасли домашнего кота, который отравился продуктами горения при пожаре в тюменской квартире. Видео реанимационных мероприятий, проведенных пожарным, опубликовано в сообществе «ЧС Тюмень» в VK.

В подписи к ролику уточняется, что животное надышалось угарным газом в результате «жуткого пожара на Республики».

Судя по сообщению тюменского МЧС, речь идет о возгорании комнаты на верхнем этаже девятиэтажного здания общежития в доме №220 по улице Республики — причиной стало короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 30 кв. метров, оттуда были спасены трое и эвакуированы восемь человек, пострадавших нет.

В подмосковной Истре кошки сами стали причиной пожара: они гонялись по квартире друг за другом и случайно включили тостер, который в результате воспламенился. При пожаре никто не пострадал, МЧС вызвали заметившие задымление соседи.

Ранее на видео попала боевая московская кошка, которая кошмарит собак в магазине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!