Собирающихся на шашлыки предостерегли от одной ошибки

Специалист Мальцев: не стоит покупать готовый шашлык в магазине
Не следует покупать замаринованное мясо для шашлыка в магазине, даже если оно выглядит аппетитно. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал президент Лиги Шашлыка Валерий Мальцев.

«Не может быть маринованное мясо дешевле мяса немаринованного. А в магазинах это происходит именно так. Мы не знаем, какое было животное, сколько в маринаде крахмалистого вещества. А этим еще угощать близких», — сказал эксперт.

Он посоветовал мариновать мясо самостоятельно и брать на пикник много овощей.

Врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» на Ходынке Ольга Видякина до этого говорила, что при мариновании шашлыка важно правильно подбирать посуду. Дело в том, что при приготовлении блюда в алюминиевой кастрюле высок риск попадания металла в еду.

