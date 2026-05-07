Стало известно, как россияне относятся к своим первым крупным покупкам

Для многих россиян первая крупная покупка становится символом взросления. При этом дольше всего люди хранят свои первые дорогостоящие украшения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков бренда SOKOLOV.

Согласно результатам исследования, 68% респондентов помнят свою первую крупную покупку. При этом 61% россиян отметили, что впервые совершили значимые траты в возрасте от 18 до 27 лет.

62% участников опроса раскрыли, что заранее откладывали деньги, контролировали свои расходы и тщательно выбирали покупку. Однако для 38% респондентов такие траты стали спонтанными.

Итоги опроса показали, что первой крупной покупкой 32% россиян стали гаджеты, 19% опрошенных приобрели одежду и аксессуары, а еще 15% — недвижимость. При этом 24% респондентов купили себе ювелирные украшения.Чаще всего они делали выбор в пользу изделий из серебра (68%), а наиболее популярным видом украшения оказалось кольцо (32%), на второй строчке расположились браслеты (20%), а на третьей — серьги.

Первые крупные покупки оказались значимы для большинства респондентов с эмоциональной точки зрения. 94% россиян до сих пор не расстались со своими изделиями, 52% опрошенных хранят их в качестве памятной вещи, а 17% продолжают постоянно носить. Другие 14% надевают свои первые украшения по особым случаям, а еще 3% приняли решение продать или отдать их.

