Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Стало известно, как россияне относятся к своим первым крупным покупкам

SOKOLOV: больше 50% россиян хранят свою первую крупную покупку
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Для многих россиян первая крупная покупка становится символом взросления. При этом дольше всего люди хранят свои первые дорогостоящие украшения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков бренда SOKOLOV.

Согласно результатам исследования, 68% респондентов помнят свою первую крупную покупку. При этом 61% россиян отметили, что впервые совершили значимые траты в возрасте от 18 до 27 лет.

62% участников опроса раскрыли, что заранее откладывали деньги, контролировали свои расходы и тщательно выбирали покупку. Однако для 38% респондентов такие траты стали спонтанными.

Итоги опроса показали, что первой крупной покупкой 32% россиян стали гаджеты, 19% опрошенных приобрели одежду и аксессуары, а еще 15% — недвижимость. При этом 24% респондентов купили себе ювелирные украшения.Чаще всего они делали выбор в пользу изделий из серебра (68%), а наиболее популярным видом украшения оказалось кольцо (32%), на второй строчке расположились браслеты (20%), а на третьей — серьги.

Первые крупные покупки оказались значимы для большинства респондентов с эмоциональной точки зрения. 94% россиян до сих пор не расстались со своими изделиями, 52% опрошенных хранят их в качестве памятной вещи, а 17% продолжают постоянно носить. Другие 14% надевают свои первые украшения по особым случаям, а еще 3% приняли решение продать или отдать их.

Ранее россиянам назвали безопасную сумму наличных для хранения дома.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!