В Новосибирске пытаются собрать растекшееся по реке растительное масло

МАСС Новосибирска сообщила о ликвидации последствий разлива масла в реке

В Новосибирске для ликвидации последствий разлива рапсового масла установили боновые заграждения на Оби. Об этом сообщила пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы в своем Telegram-канале.

В МАСС напомнили, что рапсовое масло не наносит значительный вред экологии, поскольку является биоразлагаемым и не образует ядовитых соединений под воздействием окружающей среды.

«Проявите терпение и не поддавайтесь панике. Для полного удаления рапсового масла с поверхности воды требуется время», — обратились спасатели к местным жителям, заверив, что держат ситуацию под контролем.

Разлив рапсового масла из контейнеровоза произошел вчера возле остановки общественного транспорта «Байкальская» на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска. Видео с места происшествия публиковал Telegram-канал «АСТ-54».

Автор ролика за кадром говорил, что по дороге течет «страшная зеленая жижа», похожая на масло, и называл это «экологической катастрофой». Он высказывал предположение о том, что разлившаяся жидкость через ливневую канализацию попадет в реку.

Через несколько часов «АСТ-54» сообщил, что это опасение подтвердилось — и «масло с контейнеровоза все же попало в реку Вторая Ельцовка рядом с Красным проспектом».

«На месте разлива сейчас работают сотрудники МЧС: они промывают Мочищенское шоссе пеной», — говорилось в сообщении канала.

В Новосибирске находится крупное предприятие по производству рапсового масла — нерафинированного пищевого и технического. Прошлой осенью аналогичным образом из контейнеровоза на дорогу вылилось 25 тонн этого продукта и утекло в Обь. Проверку по факту разлива проводила прокуратура.

