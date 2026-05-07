Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В РПЦ раскритиковали «посвящение» робота в монахи

РПЦ: посвящение робота в монахи является пародией на религиозную жизнь
Yonhap/Reuters

Российская Православная Церковь резко отреагировала на церемонию в Южной Корее, в ходе которой робота наделили духовным саном. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что происходящее является оскорбительным для людей любых религиозных взглядов, сообщает ТАСС.

«Посвящение робота в монахи – это типичная постмодернистская пародия на религиозную жизнь. Убежден, что для верующих любой религии такое одинаково неприемлемо», – заявил представитель церкви.

Накануне стало известно, что в одном из храмов Южной Кореи начал работу робот-монах. Во дворе храма Тэунджон гуманоидному устройству ростом около 130 сантиметров официально присвоили сан и имя Дхармы. Машину, созданную китайской компанией Unitree Robotics, облачили в традиционные монашеские одежды. Во время церемонии робот по имени Габи несколько часов синхронно выполнял молитвенный жест вместе с монахами и читал сутры.

Ранее патриарх Кирилл предупредил об опасности бездумного использования ИИ.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!