В РПЦ раскритиковали «посвящение» робота в монахи

РПЦ: посвящение робота в монахи является пародией на религиозную жизнь

Российская Православная Церковь резко отреагировала на церемонию в Южной Корее, в ходе которой робота наделили духовным саном. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что происходящее является оскорбительным для людей любых религиозных взглядов, сообщает ТАСС.

«Посвящение робота в монахи – это типичная постмодернистская пародия на религиозную жизнь. Убежден, что для верующих любой религии такое одинаково неприемлемо», – заявил представитель церкви.

Накануне стало известно, что в одном из храмов Южной Кореи начал работу робот-монах. Во дворе храма Тэунджон гуманоидному устройству ростом около 130 сантиметров официально присвоили сан и имя Дхармы. Машину, созданную китайской компанией Unitree Robotics, облачили в традиционные монашеские одежды. Во время церемонии робот по имени Габи несколько часов синхронно выполнял молитвенный жест вместе с монахами и читал сутры.

Ранее патриарх Кирилл предупредил об опасности бездумного использования ИИ.