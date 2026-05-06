В храме Южной Кореи приступил к работе робот-монах, пишет The Korea Herald.

Как пишут СМИ, во дворе зала Тэунджон духовный сан и имя Дхармы официально получил гуманоидный робот. Машина ростом 130 сантиметров, разработанная китайской компанией Unitree Robotics, облачена в традиционные монашеские одежды. Несколько часов робот по имени Габи синхронно складывал ладони в молитвенном жесте вместе с живыми монахами, читая сутры.

Поскольку классическая церемония требует от верующего ритуального очищения через прижигание руки благовониями, для Габи правила смягчили. Вместо ожогов робот получил на руку наклейку фестиваля лотосового фонаря, а на металлическую «шею» ему повесили молитвенные четки из 108 бусин.

Дебют робота приурочен к празднованию дня рождения Будды, который в этом году отмечается 24 мая. Ближайшие недели Габи будет участвовать в церемониях, помогая монахам проводить параллель между древним учением о непостоянстве мира и стремительным развитием технологий.

