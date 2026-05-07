Имущество компании экс-депутата Красноярска продали за 50 млн рублей

В Красноярске имущество компании бывшего депутата Романа Гольдмана продали за 50,2 млн рублей. Это следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Так, на торгах продали имущественный комплекс компании «Сибнефтьрезерв», входившей в холдинг Гольдмана. В лот вошли земельный участок площадью 12,2 тысячи квадратных метров, электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов, сливной узел нефтепродуктов и оборудование для электроснабжения нежилого здания.

Компания «Сибнефтьрезерв» зарегистрирована в 2005 году. Она специализируется на торговле нефтепродуктами и входит в состав холдинга «Голдман Групп». В позапрошлом году фирму признали банкротом.

В прошлом году в отношении Гольдмана было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств. По информации МВД, фигурант, стремясь легализовать похищенные деньги, использовал расчетные счета подконтрольной ему организации — ООО «Первая заготовительная компания» (входит в ПАО УК «Голдман Групп»). С августа 2020 года по февраль 2023 года экс-чиновник вывел более 41 млн рублей со счетов СКПК АгроВклад» под предлогом займов. Следствие предполагает, что Гольдман потратил эти средства на личные нужды, включая покупку дома, машины.

Ранее Арбитражный суд признал Гольдмана банкротом.