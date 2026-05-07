Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Имущество компании экс-депутата Красноярска продали за 50 млн рублей

В Красноярске имущество бывшего депутата Гольдмана продали за 50,2 млн рублей
Роман Гольдман/VK

В Красноярске имущество компании бывшего депутата Романа Гольдмана продали за 50,2 млн рублей. Это следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Так, на торгах продали имущественный комплекс компании «Сибнефтьрезерв», входившей в холдинг Гольдмана. В лот вошли земельный участок площадью 12,2 тысячи квадратных метров, электроцех с узлом слива-налива нефтепродуктов, сливной узел нефтепродуктов и оборудование для электроснабжения нежилого здания.

Компания «Сибнефтьрезерв» зарегистрирована в 2005 году. Она специализируется на торговле нефтепродуктами и входит в состав холдинга «Голдман Групп». В позапрошлом году фирму признали банкротом.

В прошлом году в отношении Гольдмана было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств. По информации МВД, фигурант, стремясь легализовать похищенные деньги, использовал расчетные счета подконтрольной ему организации — ООО «Первая заготовительная компания» (входит в ПАО УК «Голдман Групп»). С августа 2020 года по февраль 2023 года экс-чиновник вывел более 41 млн рублей со счетов СКПК АгроВклад» под предлогом займов. Следствие предполагает, что Гольдман потратил эти средства на личные нужды, включая покупку дома, машины.

Ранее Арбитражный суд признал Гольдмана банкротом.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!