Двух российских ученых приговорили к длительным срокам по делу о госизмене

В Новосибирске двух ученых-физиков приговорили к 12,5 годам по делу о госизмене
Суд в Новосибирске вынес приговор физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ученые стали фигурантами дела о госизмене. Каждый из них получил по 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Как пишет «Ъ», защита от комментариев отказалась.

Журналисты уточняют, что о задержании фигурантов стало известно в 2023 году. Звегинцев был основателем лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», вместе с томским коллегой Галкиным работал в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН. Звегинцев — автор более 300 научных работ, в том числе десяти патентов.

Поводом для возбуждения дела, по предварительным данным, могла стать публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. При этом отмечается, что перед публикацией работа Звегинцева прошла две экспертизы для определения возможной секретности.

Суд над учеными начался осенью 2024 года и проходил в закрытом режиме.

Ранее экс-сотрудника российского научного центра осудили за передачу данных американцам.

 
