Преступника случайно выпустили из тюрьмы из-за ошибки в документах

Metro: в Англии преступника по ошибке выпустили из тюрьмы и не могут найти
High Court

Британские полицейские разыскивают 57-летнего Ифедайо Адейе, который был ошибочно выпущен из тюрьмы. Мужчина отбывал наказание за похищение собственного пятилетнего сына Лориса Н'Джоссе Адейе, которого он забрал у матери во Франции в июле 2024 года и тайно вывез в Нигерию через Великобританию, пишет Metro.

Суд приговорил Адейе к 12 месяцам тюрьмы. Однако уже на следующий день персонал тюрьмы по ошибке освободил его из-за ошибки в документах. Администрация учреждения заметила исчезновение заключенного только через два дня. К тому моменту Ифедайо уже скрылся в неизвестном направлении. Мужчина имеет двойное гражданство Великобритании и Нигерии, что может помочь ему покинуть страну.

Мать мальчика, Клэр Н'Джосс, не видела сына с момента похищения. Судья предупредил, что Адейе представляет «опасную угрозу физическому и эмоциональному благополучию сына» и подчеркнул, что содержание отца под стражей является «лучшей, возможно, единственной надеждой воссоединить мальчика с матерью».

Столичная полиция Лондона заявила, что проводит «срочные мероприятия» для поимки беглеца. Представитель Министерства юстиции признал факт ошибки и выразил понимание того, «какой стресс подобные инциденты причиняют жертвам и их семьям».

Ранее во время беспорядков в Мексике из тюрьмы сбежали более 20 заключенных.

 
