«Единая Россия» по Народной программе помогла развитию сел

«Единая Россия» помогает сельским труженикам и способствует улучшению жизни в селах. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По словам парламентария, одним из ключевых направлений работы политической силы выступает социальная газификация домов в сельских территориях и СНТ.

Оглоблина уточнила, что по инициативе партии реализуется программа социальной газификации, позволяющая бесплатно подводить газ к границам участков.

«На начало текущего года уже заключено более 1,7 млн договоров, более 1,1 млн домовладений полностью подключены к голубому топливу. С 2024 года программу расширили на садовые товарищества, сделав доступной для миллионов дачников», — сообщила депутат.

Оглоблина добавила, что по поручению президента России Владимира Путина программа социальной газификации стала бессрочной и распространена на медицинские и образовательные учреждения. По ее мнению, это крайне важно для сельских медучреждений.

Отмечается, что еще одним вектором работы стало создание новой системы подготовки кадров для АПК. По всей России открыты свыше 1 тыс. агроклассов, где обучаются более 16 тыс. детей. Они получают знания по сельскому хозяйству и выбирают профессию на селе.

«К 2030 году стоит задача открыть 18 тыс. агроклассов», — добавила Оглоблина.

Парламентарий также отметила, что в рамках проекта выделено целевое финансирование: возмещаются расходы на ремонт и оснащение агроклассов, предусмотрены доплаты учителям.

Еще одним значимым направлением работы партии является открытие спортзалов в сельских школах и создание центров образования «Точки роста». На данный момент в сельских школах и малых городах работают уже около 20 тыс. таких центров.

Оглоблина особо отметила, что первые результаты получены и по совместной программе Ассоциации ветеранов СВО и Российского союза сельской молодежи «Земля добра»: более 2 тыс. ветеранов получили информацию о возможностях в сельском хозяйстве, свыше 200 прошли переобучение или трудоустроились в АПК.

Кроме того, «Единая Россия» и правительство РФ нашли значительные дополнительные средства на региональную дорожную и транспортную инфраструктуру.