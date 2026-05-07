В Тюменской области мужчина спилил дерево и случайно погубил женщину

В Тюменской области мужчина погубил женщину, спилив дерево, и получил год исправительных работ, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 августа 2025 года примерно в 1 км к югу от деревни Челнокова, когда местный житель, 29‑летний Алексей Двойнов, рубил лес для личных нужд при помощи бензопилы.

По данным следствия, подсудимый приступил к работе, будучи пьяным, и не убедился в отсутствии в опасной зоне случайных лиц, а также не выделил место валки деревьев знаками безопасности.

В результате спиленная береза упала на оказавшуюся поблизости женщину, что привело к тяжелым травмам и летальному исходу. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В ходе судебного заседания Двойнов признал вину, с учетом всех обстоятельств дела Абатский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

