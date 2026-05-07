«Риск перегрузки»: россияне массово ринулись изучать китайский язык

Среди россиян отмечается резкий рост интереса к китайскому языку, причем как среди детей, так и среди взрослых. Однако для русского человека это крайне сложная задача, китайский язык по многим причинам является самым сложным для изучения, рассказал НСН преподаватель китайского языка, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков.

Специалист отметил, что сегодня многие россияне решают начать изучать китайский язык во взрослом возрасте – кому-то это важно для работы, а кто-то просто интересуется. Дети начинают осваивать язык с рождения, поэтому им изучение дается проще, однако при этом все зависит от индивидуальных возможностей – есть риск перегрузить ребенка, предупредил преподаватель. Особенно это касается такого сложного языка, как китайский, подчеркнул он.

«Если мы говорим о европейских языках, то главные сложности изучения китайского заключаются в том, что многие его особенности европейским языкам не свойственны, — объяснил Баланчуков. — Например, в китайском отсутствует алфавит, в нём есть тоны, особым образом устроена иероглифическая система. Всё это делает его одним из самых непростых для изучения».

Напомним, китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян без учета английского. Этот тренд, отмечают аналитики, подтверждается тем, что потребление книг на китайском языке увеличилось в в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Среди самых востребованных жанров — фэнтези, современная литература, young adult и фантастика.

