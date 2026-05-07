Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

«Риск перегрузки»: россияне массово ринулись изучать китайский язык

Преподаватель Баланчуков: среди россиян резко подскочил спрос на китайский язык
Кирилл Зыков/РИА Новости

Среди россиян отмечается резкий рост интереса к китайскому языку, причем как среди детей, так и среди взрослых. Однако для русского человека это крайне сложная задача, китайский язык по многим причинам является самым сложным для изучения, рассказал НСН преподаватель китайского языка, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков.

Специалист отметил, что сегодня многие россияне решают начать изучать китайский язык во взрослом возрасте – кому-то это важно для работы, а кто-то просто интересуется. Дети начинают осваивать язык с рождения, поэтому им изучение дается проще, однако при этом все зависит от индивидуальных возможностей – есть риск перегрузить ребенка, предупредил преподаватель. Особенно это касается такого сложного языка, как китайский, подчеркнул он.

«Если мы говорим о европейских языках, то главные сложности изучения китайского заключаются в том, что многие его особенности европейским языкам не свойственны, — объяснил Баланчуков. — Например, в китайском отсутствует алфавит, в нём есть тоны, особым образом устроена иероглифическая система. Всё это делает его одним из самых непростых для изучения».

Напомним, китайский стал самым востребованным иностранным языком среди россиян без учета английского. Этот тренд, отмечают аналитики, подтверждается тем, что потребление книг на китайском языке увеличилось в в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Среди самых востребованных жанров — фэнтези, современная литература, young adult и фантастика.

Ранее Лукашенко раскрыл секрет успешного изучения китайского языка.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!