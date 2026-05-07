Женщина выдавала себя за подростка, чтобы учиться в школе, и угодила под суд

Жительница Нью‑Йорка выдала себя за 16‑летнюю девушку, чтобы учиться в средней школе под поддельным именем. Об этом сообщает The Guardian.

Дело по статье о преступном подражании второй степени и вторжении на чужую территорию завели против 28‑летней Кейси Клаассен. По данным следствия, 13 апреля она поступила в одну из средних школ в Бронксе, выдавая себя за несовершеннолетнюю Шамару Рашад. В анкете при поступлении женщина указала 2010 год рождения и заявила, что недавно переехала из Огайо.

Уловку разоблачили, когда директор школы наткнулся на страницу Клаассен в социальных сетях, где был отражен ее реальный возраст. После этого женщина призналась, что подруга посоветовала ей солгать для получения дополнительной государственной помощи. Клаассен арестовали 27 апреля прямо в здании школы, однако позже отпустили без залога.

В суде американка не признала вину, следующее слушание по делу назначеноо на 15 июня. Какое именно наказание грозит Клаассен за мошенничество, не уточняется.

