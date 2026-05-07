На Первый канал подали в суд из-за неудачной шутки КВН про Москву и русских

Певец Москальков потребовал с Первого канала ₽300 тыс. за шутку про русских

Неудачная шутка команды-участницы Высшей лиги КВН «Error 404» из Государственного университета управления стала поводом для судебного иска: его подал оперный певец и общественный деятель Сергей Москальков. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В качестве ответчика выступает Первый канал. Истец через Останкинский районный суд требует выплатить ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного «унижающим честь и достоинство высказыванием» на КВНе.

Москальков — баритон из «Русской оперы», приглашенный солист Большого театра, блогер-эксперт по вокалу и общественный деятель, активно выступающий с патриотической позицией.

Шутка, возмутившая Москалькова, была ответом на вопрос в конкурсе «Разминка» в игре Высшей лиги КВН, которую Первый канал показал 1 мая. Ведущий Дмитрий Хрусталев попросил назвать «минусы Москвы». Игрок команды «Error 404» ответил: «Русских много».

Из комментариев в соцсетях стало ясно, что многих зрителей этот ответ возмутил, особенно в контексте с «азиатской внешностью» игрока. Это был 26-летний уроженец Бурятии Тимур Дашинимаев, который ведет аккаунты в соцсетях под псевдонимом Тимур Баиров.

В ГУУ подчеркнули, что Дашинимаев не является студентом университета, и признали шутку «крайне неудачной», пообещав провести с командой «разъяснительную беседу».

Депутат ГД Михаил Матвеев попросил Генпрокуратуру проверить, не содержит ли шутка Дашинимаева разжигания межнациональной розни. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал ее «откровенной русофобской провокацией» с формальными признаками состава преступления.

