Россиянам назвали нужные вещи для отдыха на даче в мае

На дачу во время майских праздников необходимо собирать вещи с учетом погоды, предполагаемых сезонных работ и бытовых рисков. Об этом Life.ru сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что погода на майских праздниках бывает непредсказуемая, поэтому отдыхающим на даче нужно взять с собой лекарственные средства.

«То, от чего может разболеться голова или живот, а также пластыри, антигистаминные, средства от ожогов и репелленты от клещей. Май — время активности иксодовых клещей, и лучше перестраховаться», — напомнил парламентарий.

По его словам, для работы на участке важно иметь перчатки и качественные садовые инструменты. Следует проверить состояние секаторов и ножниц, которые должны быть острыми, чтобы не повреждать растения и не усложнять работу. Для объемных обработок земли стоит использовать культиватор или мотоблок, которые ускоряют подготовку участка.

Чаплин напомнил, что в мае среди высаживаемых культур бывают капуста, лук-севок, морковь, чеснок, редис, зелень и свекла. Для раннего урожая огурцов, кабачков и тыкве рекомендуется использовать рассажу с укрытием. При этом важно не выбрасывать укрывной материал, который может пригодиться для защиты высаженной рассады от заморозков. Также стоит иметь при себе шланги, лейки, ведра и опрыскиватели.

Помимо этого, необходимо не забывать о теплой одежде, шапке, резиновых сапогах и сменных вещах. Рекомендуется взять на отдых пледы, термос с чаем, раскладные стулья и музыкальную колонку для пикника.

