«Где растили, чем кормили»: врач раскрыла принципы выбора полезных продуктов

Диетолог Королева: при выборе продуктов важно изучать маркировку и состав
При выборе продуктов питания важно ориентироваться на знакомые и понятные товары, а также изучать составы и проверять маркировку. Вместе с тем следует руководствоваться прочими критериями, включая внешний вид, чтобы не нарваться на вредный или испорченный продукт, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

«Мы как взрослые люди должны познакомиться с маркировкой продуктов, то есть той информацией, которая написана и размещена на упаковке, если у этого товара есть упаковка, должны научиться читать составы», — подчеркнула врач.

Если речь о выборе овощей, важно проверить его запах, упругость, чистоту, отсутствие пятен и вмятин. Также лучше всего уточнить у продавца, где их вырастили – примерная локация позволяет понять, сколько света они получили, отметила диетолог.

При выборе мяса Королева посоветовала оценивать цвет, упругость и наличие обветренных краев.

«Говядина должна быть равномерно темно-красной, если животное было молодым, или чуть посветлее, если оно было старым или мясо какое-то время уже пролежало на прилавке. Свинина должна быть бледно-розовой, птица — белой или розоватой, — пояснила врач. — В случае мяса желательно уточнить у продавца, где выращивали животных и чем их кормили».

Покупатель имеет право запросить сертификаты качества и транспортные декларации – продавцы обязаны предоставить эти данные, подчеркнула диетолог. При отказе следует обратиться в Роспотребнадзор.

В целом главным ориентиром при покупке продуктов должно быть то, насколько торговая точка вызывает доверие – это касается как магазинов, так и рынков. Если никогда никаких нареканий не было, мясо и овощи реализуются свежие, а продавец идет на контакт – бояться нечего, заключила Королева.

До этого врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева рассказала, что при выборе молочных продуктов важно проверять срок годности, информацию о количестве микроорганизмов и точное наименование товара. Она подчеркнула, что на этикетке товара должно быть написано «сметана», «молоко», а не «сметанка», «сметанный» или «молочный продукт». По ее словам, особенно важно проверять срок годности у кисломолочных продуктов, потому что чем больше времени проходит с момента изготовления, тем меньше полезных микроорганизмов в них остается.

