Мэр Вильнюсского района Духневич попал в ДТП из-за кабана по пути в аэропорт

Мэр Вильнюсского районного самоуправления Литвы Роберт Духневич попал в ДТП по пути в аэропорт из-за дикого кабана, который выскочил на трассу перед его автомобилем. О случившемся рассказал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сам водитель.

Судя по опубликованным Духневичем фотографиям машины после аварии, при столкновении с кабаном капот получил повреждения, и сработали подушки безопасности.

«Я надеюсь, куклы вуду ни у кого нет, поскольку в последнее время я попадаю в опасные ситуации», — сыронизировал Духневич.

Он также в шутку призвал депутатов разработать законопроект, обязывающий диких животных смотреть по сторонам перед переходом проезжей части.

Роберт Духневич — литовский поляк, вице-председатель Литовской социал-демократической партии, в 2025 году являлся одним из четырех претендентов на пост председателя правительства республики. Возглавляет Вильнюсское районное самоуправление с 2023 года. Литовские СМИ называют его одним из самых перспективных политиков страны из-за своей молодости и прогрессивности.

