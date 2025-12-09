У женщины началась рвота с кровью после уколов «чудо-средства» для похудения

Китаянка заработала серьезные проблемы со здоровьем, пытаясь похудеть с помощью «чудо-препрата». Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Недавно 28-летняя жительница Сучжоу по фамилии Чэнь увидела в соцсетях рекламу «чудодейственной» инъекции для похудения, обещающую потерю 3,5 кг с одного укола.

Ее подруга уже пробовала это средство и подтвердила его эффективность, поэтому женщина тоже заказала курс из трех уколов, заплатив за него $130. Поскольку китаянка впервые использовала подобные препараты, она решила ввести себе только половину рекомендуемой дозы.

После инъекции в область пупка у нее начались сильная тошнота и рвота. Сначала Чэнь списывала это на обычные побочные эффекты, но вскоре стала опасаться за жизнь, так как заметила кровь в рвотных массах.

По словам Чэнь, первые дни лечения действительно сопровождались заметной потерей веса. За четыре дня она потеряла 5 кг, но решила прервать курс из-за возникших последствий.

Ранее 22-летняя девушка впала в кому после 10 месяцев приема таблеток для похудения.