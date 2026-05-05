Ветеринар объяснил, как действовать, если питомца укусила змея

Ветврач Шеляков: перед поездкой на природу важно подготовить аптечку для питомца

Укус змеи может быть крайне опасен для домашнего питомца, поэтому при поездке на природу стоит заранее подготовить специальную аптечку. Такой совет в интервью РИАМО дал главный ветеринарный врач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков.

«Укус змеи в нашем регионе не менее опасен, чем укус осы или пчелы. Это приводит к отекам и аллергическим реакциям. Поэтому с собой в аптечке будет не лишним иметь антигистаминный препарат, гормональные средства, сердечные и мочегонные», — отметил специалист.

Лучше всего, если аптечку поможет собрать ветврач, учитывая породу и состояние здоровья конкретного животного. Кроме того, полезно иметь при себе шпаргалку с дозировкой лекарств и способом их введения, добавил он.

Ветеринар, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова до этого говорила, что при укусе змеи важно не только оказать питомцу первую помощь, но и сразу обратиться в ветклинику, даже если животное не подает признаков сильного недомогания.

Она также посоветовала не отпускать собаку или кошку с поводка, не разрешать раскапывать норы и гулять по заросшим участкам.

