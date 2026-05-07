В Турции придумали беспрецедентный способ поощрения рождаемости

Власти турецкого города Орду запустили беспрецедентную программу поощрения рождаемости — пообещали дарить автомобили семьям с 10 и более детьми. Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на заявление мэра района Кумру Юсуфа Ялчува.

Проект утвержден муниципальным советом и направлен на борьбу с сокращением численности населения.

«Каждый день население Кумру уменьшается, и мы решили запустить такой проект, чтобы остановить эту тенденцию. Вручая награды, мы поможем нашим семьям и внесем вклад в увеличение числа жителей района», — прокомментировал инновацию Ялчув.

Согласно условиям программы, за третьего и каждого последующего ребенка семья будет получать по 50 тысяч лир (около $1,1 тысячи). За восьмого ребенка предусмотрены единовременная выплата в 300 тысяч лир (порядка $6,6 тысячи) и рабочее место для одного из родителей в муниципалитете, за десятого — автомобиль.

Все денежные выплаты будут перечисляться на счета матерей. Претендовать на льготы смогут только семьи, прожившие в Кумру не менее двух лет и родившие детей после 4 мая 2026 года.

Программа спровоцировала ажиотаж в соцсетях: пользователи активно обсуждают, соразмерны ли предлагаемые пособия и льготы реальным затратам на содержание многодетной семьи в нынешней турецкой экономической ситуации.

