Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Турции придумали беспрецедентный способ поощрения рождаемости

Haber7: в турецком городе Орду решили дарить автомобиль родителям 10 детей
Shutterstock

Власти турецкого города Орду запустили беспрецедентную программу поощрения рождаемости — пообещали дарить автомобили семьям с 10 и более детьми. Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на заявление мэра района Кумру Юсуфа Ялчува.

Проект утвержден муниципальным советом и направлен на борьбу с сокращением численности населения.

«Каждый день население Кумру уменьшается, и мы решили запустить такой проект, чтобы остановить эту тенденцию. Вручая награды, мы поможем нашим семьям и внесем вклад в увеличение числа жителей района», — прокомментировал инновацию Ялчув.

Согласно условиям программы, за третьего и каждого последующего ребенка семья будет получать по 50 тысяч лир (около $1,1 тысячи). За восьмого ребенка предусмотрены единовременная выплата в 300 тысяч лир (порядка $6,6 тысячи) и рабочее место для одного из родителей в муниципалитете, за десятого — автомобиль.

Все денежные выплаты будут перечисляться на счета матерей. Претендовать на льготы смогут только семьи, прожившие в Кумру не менее двух лет и родившие детей после 4 мая 2026 года.

Программа спровоцировала ажиотаж в соцсетях: пользователи активно обсуждают, соразмерны ли предлагаемые пособия и льготы реальным затратам на содержание многодетной семьи в нынешней турецкой экономической ситуации.

Ранее Минтранс РФ предложил ввести новую меру поддержки для многодетных семей.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!