Россиянина осудили за передачу лекций о системах РЭБ украинской разведке

Россиянина Зубарева лишили свободы за передачу Киеву лекций о средствах РЭБ

Южный окружной военный суд признал россиянина Алексея Зубарева виновным в передаче лекций о работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в РФ сотруднику украинской разведки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

По его словам, мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы.

Источник агентства рассказал, что подсудимый принял участие во Всероссийском конкурсе, в рамках которого получил доступ к лекциям специалистов в области радиоэлектронной борьбы. В докладах говорилось об опыте применения беспилотных воздушных судов, систем РЭБ и робототехнических средств в ходе специальной военной операции (СВО).

«Зубарев, как участник конкурса, скопировал файлы с видеозаписью лекций, содержащих сведения военного характера, после чего отправил их действующему члену ГУР МОУ (Главного управления разведки министерства обороны Украины. — «Газета.Ru»)», — сообщили в суде.

Там уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

30 апреля в Федеральной службе безопасности РФ заявили о задержании жителя Краснодара, подозреваемого в передаче данных о предприятиях топливно-энергетического комплекса спецслужбам Украины. Мужчину 1963 года рождения обвинили в государственной измене.

Ранее сменившего гражданство украинца осудили на 14 лет за сбор данных о Вооруженных силах РФ.