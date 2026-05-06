Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Наука

Россиян предостерегли от использования готовых магазинных шашлыков

Врач Белоусов: от готовых маринованных шашлыков из магазинов лучше отказаться
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

От готовых маринованных шашлыков из магазинов лучше вовсе отказаться. Они экономят время, но добавляют рисков: мы не контролируем исходное качество мяса, сроки и условия хранения, состав маринада, — рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Если запах подозрительный, куски неоднородные, дата изготовления «на исходе», лучше отказаться и замариновать свежее мясо самостоятельно. Если такой возможности нет, то готовые магазинные наборы стоит брать только у надежных производителей, проверяя категорию мяса (А или Б), дату, температуру хранения, запах, размер кусочков», — добавил врач.

По словам Белоусова, при самостоятельном приготовлении шашлыка лучше всего выбирать мясо еще до его нарезки: оно должно быть упругим, без резкого запаха, с равномерным цветом и небольшими прослойками жир.

«Для шашлыка обычно выбирают свиную шейку или корейку, нежирную говядину, баранину без излишнего сала, куриное филе или бедра без кожи. Курица, индейка, телятина и умеренно жирная говядина дают много полноценного белка при сравнительно меньшем количестве насыщенных жиров, тогда как свинина и баранина более калорийны и насыщены животным жиром, что увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень», — отметил врач.

Ранее врач рассказал, что взрослый здоровый человек не должен есть более 200 г шашлыка за раз.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!