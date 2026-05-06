Россиян предостерегли от использования готовых магазинных шашлыков

От готовых маринованных шашлыков из магазинов лучше вовсе отказаться. Они экономят время, но добавляют рисков: мы не контролируем исходное качество мяса, сроки и условия хранения, состав маринада, — рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Если запах подозрительный, куски неоднородные, дата изготовления «на исходе», лучше отказаться и замариновать свежее мясо самостоятельно. Если такой возможности нет, то готовые магазинные наборы стоит брать только у надежных производителей, проверяя категорию мяса (А или Б), дату, температуру хранения, запах, размер кусочков», — добавил врач.

По словам Белоусова, при самостоятельном приготовлении шашлыка лучше всего выбирать мясо еще до его нарезки: оно должно быть упругим, без резкого запаха, с равномерным цветом и небольшими прослойками жир.

«Для шашлыка обычно выбирают свиную шейку или корейку, нежирную говядину, баранину без излишнего сала, куриное филе или бедра без кожи. Курица, индейка, телятина и умеренно жирная говядина дают много полноценного белка при сравнительно меньшем количестве насыщенных жиров, тогда как свинина и баранина более калорийны и насыщены животным жиром, что увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень», — отметил врач.

Ранее врач рассказал, что взрослый здоровый человек не должен есть более 200 г шашлыка за раз.