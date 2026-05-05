В российском регионе отменили парад в честь Дня Победы

Проведение в Крыму массовых мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в этом году не планируется. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

В том числе было решено отменить военный парад и шествие «Бессмертного полка». По словам Аксенова, власти пошли на такой шаг в связи с необходимостью обеспечить безопасность людей.

«В то же время сделаем все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, <...> провести праздничные мероприятия в различных форматах», — подчеркнул глава Крыма.

Он добавил, что в республике сделают все необходимое, чтобы достойно отметить День Победы.

9 мая на Красной площади в Москве состоится традиционный парад, но без военной техники. Решение было принято из-за угрозы терроризма со стороны Украины. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, парад будет, но в сокращенном формате. В прошлом году мероприятие было масштабным, так как отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне, пояснил представитель Кремля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ призвали быть готовыми к провокациям со стороны Украины в День Победы.

 
