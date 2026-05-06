В Госдуме заявили, что НДС на социально значимые товары должен быть 5%

Эксперты получили предупреждение от ФАС за прогнозы о росте цен на топливо и продукты — по мнению ведомства, это побуждает бизнесменов завышать цены. Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» назвал действия регулятора цензурой. Депутат предложил снизить НДС обратно до 20%.

«ФАС нужно заниматься не цензурой, а своими прямыми обязанностями – борьбой с монополизмом и снижением конкуренции, с бесконечными завышениями тарифов ЖКХ, с безумной маржой торговцев. Чтобы представители ФАС, например, не просто рассказывали о розничных накрутках на хлеб в 100%, а пресекали такие накрутки. Цены растут и будут расти не потому, что к этому «побуждают» эксперты. А потому что нет грамотных эффективных инструментов госрегулирования. Которые должна применять не только ФАС, но и правительство», — подчеркнул он.

Депутат предложил вернуть прежнюю ставку НДС, а на социально значимые товары снизить до 5%.

«Для борьбы с ростом цен надо, как предлагает «Справедливая Россия», снижать НДС хотя бы до прежних 20%. А на социально значимые товары, включая продукты – до 5%. Нужно ограничивать наценки торговых сетей на основные продукты 10-15%. Нужно открывать доступ на рынок малым предприятиям, фермерам. Нужно в конце концов создавать новый орган по контролю над ценами – Госкомцен – с самыми широкими полномочиями. Который мог бы не просто констатировать рост цен. А в случае неоправданных повышений, спекуляций, сговоров принудительно возвращать цены на прежний уровень», — заявил Миронов.

В заявлении ФАС говорится, что прогнозы о подорожании социально значимых товаров могут спровоцировать у потребителей повышенный спрос. Предупреждения выдали руководителям инвестиционных компаний, которые высказались в СМИ о росте цен.

