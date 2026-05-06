Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Госдуме заявили, что НДС на социально значимые товары должен быть 5%

Депутат Миронов предложил снизить НДС обратно до 20%
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты получили предупреждение от ФАС за прогнозы о росте цен на топливо и продукты — по мнению ведомства, это побуждает бизнесменов завышать цены. Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» назвал действия регулятора цензурой. Депутат предложил снизить НДС обратно до 20%.

«ФАС нужно заниматься не цензурой, а своими прямыми обязанностями – борьбой с монополизмом и снижением конкуренции, с бесконечными завышениями тарифов ЖКХ, с безумной маржой торговцев. Чтобы представители ФАС, например, не просто рассказывали о розничных накрутках на хлеб в 100%, а пресекали такие накрутки. Цены растут и будут расти не потому, что к этому «побуждают» эксперты. А потому что нет грамотных эффективных инструментов госрегулирования. Которые должна применять не только ФАС, но и правительство», — подчеркнул он.

Депутат предложил вернуть прежнюю ставку НДС, а на социально значимые товары снизить до 5%.

«Для борьбы с ростом цен надо, как предлагает «Справедливая Россия», снижать НДС хотя бы до прежних 20%. А на социально значимые товары, включая продукты – до 5%. Нужно ограничивать наценки торговых сетей на основные продукты 10-15%. Нужно открывать доступ на рынок малым предприятиям, фермерам. Нужно в конце концов создавать новый орган по контролю над ценами – Госкомцен – с самыми широкими полномочиями. Который мог бы не просто констатировать рост цен. А в случае неоправданных повышений, спекуляций, сговоров принудительно возвращать цены на прежний уровень», — заявил Миронов.

В заявлении ФАС говорится, что прогнозы о подорожании социально значимых товаров могут спровоцировать у потребителей повышенный спрос. Предупреждения выдали руководителям инвестиционных компаний, которые высказались в СМИ о росте цен.

Ранее Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!