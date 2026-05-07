Диетолог ответил, сколько яблок можно съедать за раз

Диетолог Поляков: одно-два яблока можно съедать за раз
Ingram Images/Global Look Press

Без вреда для здоровья за один прием пищи можно съедать одно-два яблока. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Одно-два яблока за прием пищи еще никому вреда не наносили. Столько примерно и можно съесть. Вред в данном случае может быть, например, если яблоки плохого качества, если они напитаны нитратами. Такие яблоки, конечно, чем меньше съесть, тем лучше», — отметил диетолог.

По его словам, фрукты при этом стоит исключить из рациона тем людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, они могут представлять опасность для пациентов, склонных к аллергическим реакциям, а также тех, у кого есть непереносимость продукта. В этом случае лучше отказаться от их употребления, заключил Поляков.

Диетолог и доктор медицинских наук Мэгги Белл до этого посоветовала включать в ежедневный рацион яблоки и апельсины — эти фрукты помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови за счет высокого содержания клетчатки и замедленного усвоения глюкозы. По словам специалиста, регулярное употребление яблок и апельсинов способствует более плавному поступлению сахара в кровь.

Ранее ученые выяснили, что современные яблоки продолжают эволюционировать.

 
