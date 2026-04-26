Современные яблоки продолжают эволюционировать, выяснили ученые

CurBio: вкус современных яблок продолжают меняться из-за генов диких деревьев
Simxa/Shutterstock/FOTODOM

Современные сорта яблок продолжают эволюционировать благодаря постоянному обмену генами с дикими предками, а не являются «завершенным» продуктом селекции. К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, проанализировавшие генетические данные культурных и диких яблонь. Результаты исследования опубликованы в Current Biology.

Исследование показало, что ДНК современных яблок сохраняет следы многократного скрещивания с дикими деревьями из Европы, Центральной Азии и Кавказа. Этот процесс происходил на протяжении столетий, когда культурные яблони распространялись по разным регионам и обменивались генами с местными видами.

Ближайшими предками большинства сортов остаются центральноазиатская яблоня Malus sieversii и кавказская Malus orientalis. Позднее к их генетике добавились элементы европейской лесной яблони Malus sylvestris. Вместо замены исходной линии происходило «наслоение» полезных признаков — от устойчивости к болезням до изменений вкуса и сроков созревания.

Ученые отмечают, что этот генетический обмен (генный поток) формировался за счет переноса пыльцы между деревьями. В результате потомство получало смешанный набор генов, который мог улучшать адаптацию растений к новым условиям.

Анализ также показал различия между типами яблок. Десертные сорта сильнее «отобраны» человеком — в них выражены признаки, важные для вкуса, внешнего вида и хранения. В то же время яблоки для сидра сохранили больше генетического разнообразия, включая участки ДНК диких видов, связанные, например, с текстурой плодов.

Неожиданно оказалось, что у культурных яблок меньше вредных мутаций, чем у диких. Это может объясняться тем, что садоводы на протяжении поколений отбирали наиболее жизнеспособные деревья, а также тем, что приток генов из дикой природы «разбавлял» неблагоприятные изменения.

Исследователи подчёркивают, что дикие яблоневые леса остаются важным генетическим ресурсом. Они могут содержать признаки, необходимые для адаптации к климатическим изменениям, новым болезням и вредителям. Однако ключевые виды, такие как Malus sieversii, уже сталкиваются с утратой среды обитания.

По мнению авторов работы, будущее садоводства во многом зависит от сохранения диких родственников яблони. Именно они могут стать источником новых свойств, позволяющих улучшать сорта в условиях меняющегося климата.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!