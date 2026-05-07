На шахте «Алардинская» приостановили добычу угля после ЧП

Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области/РИА Новости

Добыча угля приостановлена на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Об этом сообщает МЧС Кузбасса в «Макс».

Отмечается, что в результате задымления погибших и пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что после инцидента на поверхность эвакуировали 110 горняков. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек, добавили в МЧС.

Кроме того, для проведения разведки в шахте работают два отделения горноспасательного отряда. Всего привлечено 56 человек и
10 единиц техники МЧС РФ.

Об инциденте в шахте «Алардинская» стало известно ранее. По информации МЧС, произошло «задымление в людском уклоне на глубине 80 метров». Предварительно, на угольном предприятии загорелась кабельная продукция.

В прокуратуре Кузбасса по факту произошедшего начали проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. На поверхность по запасным выходам вывели 132 человека, никто не пострадал.

Шахта «Алардинская» расположена в поселке Малиновка и входит в группу «Распадская».

Ранее глава Кузбасса рассказал о будущем «угольного сердца России».

 
